V Excimeri mi sľubovali lepší zrak, namiesto toho sa bojím sadnúť za volant

Sľubovali mi život bez okuliarov... Namiesto toho vidím na jedno oko na 70% a dvojito. Neochotne si zvykám na život s novými dioptrickými vadami, no klinika mi nikdy nevedela vysvetliť, čo sa stalo.

Máte už dosť okuliarov? Príďte k nám a budete vidieť výborne aj bez nich! Asi tak by sa dali zhrnúť slogany očných laserových kliník. A keďže hádam každý z nás má vo svojom okolí spokojného klienta, nie je dôvod im neveriť.

Trpela som vyššou krátkozrakosťou (vyše -6.0 dioptrií) a tiež som poznala ľudí, ktorí operáciu odporúčali. Na zákrok som si vybrala kliniku Excimer v Bratislave. Propagovali tu variácie tzv. metódy bez rezu, ktoré však pri hojení bolia. Takú (konkrétne LASEK) vybrali aj pre mňa. S tým, že ma vedia zoperovať prakticky na nulu. Pri mojich otázkach, aké dioptrie by mi mohli zostať, lekárka iba zopakovala, že cieľ je nula, ale možno sa mi nejaká pol dioptria v budúcnosti vráti. Excimer v zmluve hovoril o možnej odchýlke +/- 1 dioptrie. Na základe týchto vstupov som sa pre operáciu teda rozhodla.

Samotný zákrok prebehol bez komplikácií. Prvé dni boli peklo, ale s tým som rátala. Krátko po operácii som začala tušiť, že niečo nebude úplne v poriadku, rekonvalescencia sa dosť vliekla.... Keď som asi mesiac po zákroku prestávala vidieť na jedno oko a volala na kliniku, prikázali mi zavolať o týždeň. Prišla som teda osobne, načo sa ma snažili poslať na pohotovosť (!) a kontrolu som si musela doslova vydupať. Videnie sa postupne zhoršovalo a tri mesiace po zákroku mi lekárka potvrdila, že na jedno oko vidím na 90% a na druhé na necelých 50%. V Excimeri mi opäť odporučili čakať a myslieť pozitívne.

Ako to dopadlo?

Zostala som ďalekozraká (vznikol teda opačný problém než som mala pred operáciou). Napriek deklarovanej odchýlke mi na jednom oku výsledok prepálili o úctyhodné 2,5 dioptrie. K tomu mi vytvorili novú očnú vadu, tzv. astigmatizmus (t.j. vidíte rozmazane až dvojito do blízka aj do diaľky) vo výške 1 dioptrie. O tomto riziku nikdy nebola reč a nie je spomenuté ani v zmluve. Vidím teda dvojito a na 70%. Druhé oko tiež slušne ,,ušlo“ na opačnú stranu (o 0,75 dioptrie), hoci nateraz s ním vidím podstatne lepšie.

S výsledkom operácie mám spojené večné bolesti hlavy, suché a citlivé oči. Okuliare musím mať stále a šošovky kvôli novým problémom s citlivými očami už nosiť nemôžem. Rozptyly a kontrasty svetiel, tzv. halos alebo glares, mám aj počas dňa (hoci podľa Excimeru sa mali tvoriť iba v noci alebo za šera). V tme je to už úplná tragédia: namiesto svetiel vidím hviezdičky a kužele. Šoférovať v noci je tak pre mňa takmer nemožné. Podobné optické efekty sú niekedy dočasné, ale mne zostali a riešenie nemajú. A tak som si namiesto sľúbeného života bez okuliarov musela začať zvykať na sériu úplne nových dioptrických chýb... a podľa možnosti sa z toho nezblázniť.

Dioptrie, ktoré mi v Excimeri namerali vyše rok po operácii:

Ľavé oko:

+0.75 sféry (dioptria na blízko) a -0,5 cylindra (dioptria tzv. astigmatizmu, spôsobuje rozmazané videnie do blízka aj do diaľky)

Pravé oko:

+2,50 sféry a -1.0 cylindra

Keď už bolo jasné, že výsledok nebude v poriadku, napísala som klinike mail. Niesol sa v podobnom duchu ako tento blog ale zostal bez odozvy... Až po tom, čo som podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sa do procesu vložil riaditeľ. Ten komunikoval jednoznačne najlepšie. Klinika mi vrátila peniaze za zákrok, poslala umelé slzy a preplatila sklá nových okuliarov. Nemuseli to urobiť. Po roku mi navrhli korekciu: ale operovať oči, ktoré sú na tom horšie než pred zákrokom, by som im už znovu nedovolila. Nikdy mi nevedeli poriadne vysvetliť, čo sa stalo a teda ani čo by teraz urobili inak. Na základe mojej skúsenosti som prišla k záveru, že výsledok môže byť zase akýkoľvek.

Vypočula som si veľa názorov odborníkov o tom, že vybraná metóda pre moje dioptrie nebola vhodná (pri dioptriách nad -6.0 sa väčšinou volí iná metóda než LASEK). Prípadne, že som nemala pred operáciou v poriadku slzný film. Alebo, že operácia a vyšetrenie v jeden deň nie sú optimálne. Nemám však dôkaz, že by klinika urobila niečo vyložene zle. Lekári do správ vždy iba opísali aktuálny stav (väčšinou, samozrejme, za slušný poplatok), názory si však ponechali vo svojich ambulanciách. K tomu, čo sa stalo, som sa teda potrebovala dopátrať inak:

ÚDZS pochybenie kliniky zatiaľ nepotvrdil. Po 5 mesiacoch mi od nich prišlo stručné vyjadrenie a jeho doplnenie trvalo ďalšie 3 mesiace. Napriek mesiacom preverovania obsahovalo ich zhodnotenie viacero chýb a nepresností (napr. nesprávne fakty ohľadom zrakovej ostrosti, k viacerým bodom môjho podnetu sa jednoducho nevyjadrili). Požiadala som preto o opätovné prešetrenie. To trvá už vyše 5 mesiacov a úrad na jeho spracovanie nemá žiadnu lehotu.



Ak chcete iné posúdenie, v SR aktuálne nie je jediný súdny očný znalec: ak chcete posudok, musíte si niekoho zložito nájsť v zahraničí, vycestovať a pekne si priplatiť. Za posudok v Rakúsku zaplatíte 1500 – 2000 EUR., v ČR sa k nemu dopracujete iba veľmi zložito (ak vôbec).

Záver je zatiaľ taký, že operácia jednoducho ,,nedopadla“. Preto píšem tento článok. Aby ste vedeli, že ani vám nemusí dopadnúť.



Na čo si dať pozor

Ak sa pre laserový zákrok predsa len rozhodnete, je pár vecí, o ktorých sa veľa nehovorí ale môžu pomôcť:

Hydratácia očí

Sprievodným znakom očných operácií je tzv. syndróm suchého oka. Je dobré mať už pred operáciou oči dlhodobo hydratované: umelé slzy, Omega3, oddych. V Excimeri hovorili, že suché oči budem mať po zákroku max. rok. Iní lekári mi ho však diagnostikovali aj vyše rok po operácii. Na klinike opakovane tvrdili, že nič také nemám.

Pásová výroba

Operácie v Excimeri trochu pripomínali pásovú výrobu: jeden lekár vás vyšetrí, druhý zoperuje a kontroly absolvujete vždy u niekoho iného. Nakoniec ťažko budete hľadať niekoho, na koho sa obrátiť. Mne napr. do dokumentácie napísali, že týždeň po operácii vidím na 100%, hoci som videla veľmi zle. Toto si, rovnako ako pár iných vecí, nepamätali a nevedeli vysvetliť. Lekári si občas navzájom odporovali v základných veciach. Doktorka, ktorá mi robila predoperačné vyšetrenie, dala na výstup pečiatku niekoho iného a na stránkach kliniky som ju medzi personálom nikdy nenašla. Vyberala by som kliniku, kde je centrom pozornosti pacient, nie efektivita procesov.

Operácia a vyšetrenie v rovnaký deň

Ja som mala predoperačné vyšetrenie a operáciu v jeden deň. Zatiaľ som nenašla iné pracovisko, kde to umožňujú. Zato však veľa takých, ktoré to kategoricky odmietajú. Na kliniku, kde túto možnosť bežne ponúkajú, by som nešla. V Excimeri to na prednáške dokonca odporučili, vraj ,,to má pacient za sebou a zbytočne sa nezľakne.“ Okrem iného je určite dobré nechať si po vyšetrení čas na rozmyslenie.

Rekonvalescencia (pri tzv. metóde bez rezu)

Zotavovanie môže a často aj trvá dlhšie, než vám vopred povedia. Je fajn dopriať si poriadnu PNku (vypíše vás obvodný lekár) a nerátať s pár dňami bezproblémovej regenerácie.

(Ne)odporúčanie na záver

Kliniku Excimer, na základe otrasného výsledku a komunikácie s personálom, neodporúčam nikomu. Okrem toho bol celý proces plný čudných zmätkov (napr. mi nesprávne interpretovali vyšetrenie tvorby sĺz a následne si nič nepamätali), opakujúcich sa chýb vo výpisoch z dokumentácie a pocitu, že mi nehovoria všetko.

Pracovisko má milý personál, pokiaľ všetko prebieha podľa plánu. V opačnom prípade si možno vypočujete stanoviská, pri ktorých ostáva rozum stáť. Niekoľko perličiek z konzultácií:

,,Tešte sa, máte okuliare, s ktorými vidíte.“

,,Nie ste prvá ani posledná, ktorej sa to stalo.“

,,A to ste ako čakali, že výsledok bude nula dioptrií?”

V Excimeri mi stále zdôrazňovali, že oni chybu neurobili. No ja som odišla v horšom stave, než v akom som prišla a výsledok vnímam ako ich zodpovednosť. Klinika mi napísala, že ich ,,mrzí, že negatívne vnímam výsledok zákroku”. Akoby ten nebol otázkou objektívnych hodnôt ale môjho vnútorného nastavenia. Nezabudli zdôrazniť, že som predsa podpísala zmluvu. To, že výsledok je omnoho horší než to, čo v nej bolo deklarované a niektoré vzniknuté komplikácie sa tu ani nespomínajú, už nekomentovali.

Ak vám operácia očí v Excimeri alebo aj inde vyšla, je to super. Ak sa ešte len chystáte, moje odporúčanie je byť kritický, starostlivo si vybrať pracovisko a nepodľahnúť vidine toho, že laserové operácie sú rutinný zákrok s jednoznačným výsledkom. Ja sama nič neľutujem viac ako deň, keď som sa rozhodla zveriť do rúk Excimeru.